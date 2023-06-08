Папа Римський Франциск відновлюється після тригодинної операції на кишківнику, яка “не мала ускладнень”.

Про це пише New York Times з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Це вже другий раз, коли Папа потрапив у лікарню протягом трохи більше ніж два місяці, що викликає нові занепокоєння щодо його здоров'я.

“Святий Отець почувається добре, я думаю, це новина, на яку ви та весь світ чекали”, − сказав журналістам Серіджіо Альф’єрі, хірург, який очолював групу лікарів, що оперувала Франциска.

Франциск, який став Папою Римським 10 років тому, мав справу з низкою проблем зі здоров’ям. У 2021 році він мав серйозну операцію, під час якої лікарі видалили 2,5 см товстої кишки через запалення.

Зараз глава Католицької церкви часто користується тростиною чи інвалідним візком через проблеми з колінами та радикуліт.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, наприкінці березня Папа Римський провів п’ять днів у лікарні Джемеллі через легеневу інфекцію, а минулого місяця пропустив день аудієнції через лихоманку.