Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку, – Міноборони України

За минулу добу українські військові просунулися на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

“Вагнерівці” залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.

Заступниця міністра зауважила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально.

Нагадаємо, раніше сьогодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що противник втрачає позиції під Бахмутом. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах.

Нещодавно генерал армії США Міллі заявив, що Україна готова до контрнаступу, але війна - це надовго. Навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.

До цього президент України повідомив, що готовність українського війська до подальших дій - максимальна.