Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку, – Міноборони України

За минулу добу українські військові просунулися на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку, – Міноборони України
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

“Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. 

“Вагнерівці” залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони. 

Заступниця міністра зауважила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально.

Нагадаємо, раніше сьогодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що противник втрачає позиції під Бахмутом. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах.

Нещодавно генерал армії США Міллі заявив, що Україна готова до контрнаступу, але війна - це надовго. Навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.

До цього президент України повідомив, що готовність українського війська до подальших дій - максимальна

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
>
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies