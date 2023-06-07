СБУ повідомила про підозру 7 полоненим бойовикам “Л/ДНР”

У травні вони потрапили у полон на Авдіївському напрямку.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще сімох учасників терористичних організацій “Л/ДНР”, які воювали проти України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зловмисники потрапили в полон українських захисників у травні цього року на Авдіївському напрямку. Встановлено, що всі вони у різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Перебуваючи у складі російських військ, бойовики брали активну участь у штурмі українських населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Один із фігурантів ще з 2015 року входив до рядів терористичного угруповання “Шум” так званого “Козачого союзу області війська донського”. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно “записався” до одного із новостворених загонів міноборони РФ під назвою “шторм”.

Ще двоє зловмисників, які вступили до цього окупаційного підрозділу, є мешканцями Донеччини. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України. Інші двоє бойовиків з терористичних груп “Оплота” воювали проти Сил оборони в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.

Крім того, серед затриманих – стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку ЗС РФ (відомого як угруповання “Восток”). Зловмисники атакували позиції Сил оборони під Авдіївкою з використанням російської артилерії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Також злочинні дії одного із бойовиків з лав “Востока” додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру ще сімом колаборантам, серед яких – соратниця кримсього гауляйтера Сергія Аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав російської армії.