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У Туреччині вибухнув завод із виробництва ракет, є загиблі

Губернатор Анкари повідомив, що вибух стався внаслідок хімічної реакції.

У Туреччині вибухнув завод із виробництва ракет, є загиблі
Фото: Anadolu Ajansı

В Анкарі (Туреччина) зранку 10 червня вибухнув завод із виробництва ракет, передає CNN Turk.

Міністерство національної оборони країни повідомило про п'ятьох загиблих працівників заводу.

За фактом інциденту почали судове та адміністративне розслідування. На місці трагедії працюють пожежники та швидка допомога.

Губернатор Анкари зазначив, що вибух стався внаслідок хімічної реакції.

Наразі тривають пошуки людей під завалами. Пожежу загасили. 

За інформацією видання, завод виробляє боєприпаси для потреб Міністерства оборони Туреччини та Міністерства внутрішніх справ. Також тут проводять випробування продукції.

Anadolu Ajansı повідомляє, що після пожежі на об'єкті стан деяких потерпілих, яких доставили до найближчих лікарень машинами швидкої допомоги, тяжкий. Родичі робітників зібралися перед заводом.

Фото: Anadolu Ajansı

Нагадаємо, раніше у Великобританії стався вибух поблизу міста Солсбері на заводі з виробництва військового обладнання.

Серію вибухів зафіксували на оборонному заводі в Сербії. Тоді загинув підполковник сербської армії, було поранено 25 військовослужбовців і пожежників. Ще троє людей зникли безвісти.

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