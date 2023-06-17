В окупованому Мелітополі російські військові влаштували стрілянину

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові почали перестрілку з ФСБ та «поліцією».

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник міста Іван Федоров.

За його словами, росіяни не вперше вчиняють такі перестрілки.

«На жаль, сьогодні бачимо тенденцію, що ворог перетворює наше місто не лише на свій логістичний та адміністративний центр окупованого півдня, а ще і на таку собі кримінальну столицю. Наведу декілька прикладів. Через те, що велика кількість ворогів заселилася в наші будинки, наші квартири, позахоплювали наші підприємства, то сьогодні вони між собою влаштовують постійні перестрілки», – заявив Федоров.

Зокрема, минулої ночі посеред одного з мікрорайонів Мелітополя російські військові напідпитку почали перестрілку. Перестрілювались вони з ФСБ та так званою поліцією, яка приїхала їх нібито вгамувати.

«Буквально тиждень тому була така сама перестрілка, в якій одного з дагестанців вони самі застрелили», – додав Федоров.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі на Запоріжжі вночі 12 червня вибухнув теплотяг у локомотивному депо.