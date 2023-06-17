У Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух на шахті

Вночі 17 червня стався вибух на шахті у Павлограді (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За інформацією відомства, вибухнув метан.

На момент інциденту на шахті перебували майже 200 працівників. Троє з них поранені, їх доставили до лікарні. Решту шахтарів вивели на поверхню.

Причини вибуху з'ясовують.

Нагадаємо, днями через ракетний обстріл у Кривому Розі було пошкоджено будівлю ТЕЦ, знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Пізніше шахтарі були врятовані.

Торік після атак Росії на українську енергоінфраструктуру шахтарі у Кривому Розі не змогли вибратися на поверхню. Після обстрілів стартувала рятувальна операція.