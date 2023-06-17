Понад 1512 дітей постраждали в Україні через російську агресію

Станом на ранок 17 червня 2023 року відомо про більш ніж 1512 дітей, які постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 488 дітей загинули та понад 1024 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В ОГП наголосили, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 111, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67", - зазначили в прокуратурі.

Серед останніх жертв російських окупантів - двоє дітей віком 4 та 12 років, які постраждали через обстріл с. Старі Петрівці Київської області, а також діти 15, 16 та 11 років, які були травмовані 16 червня внаслідок артилерійського обстрілу Херсона.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

На Київщині внаслідок ворожої атаки зруйновано три приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та дві господарчі будівлі мають незначні пошкодження.