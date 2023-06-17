Міноборони наполягає, що для перемоги Україні потрібна зброя дальністю до 200 км

"Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані", - підкреслив Гаврилов.

Росія захищається, але перемоги над російськими загарбниками Силам оборони потрібна зброя дальністю до 200 км.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", – сказав заступник міністра.

Гаврилов додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які найперше оборонятимуть небо від російських балістичних та інших ракет, а також захищатимуть мирне населення та цивільну інфраструктуру.

"Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", – додав заступник глави Міноборони.

Нагадаємо, Україна поставить на озброєння винищувачі F-16 не раніше Нового року. Наразі увага прикута до навчання українських пілотів на F-16, яке може зайняти 6 місяців, тож наразі зарано говорити про точні строки постановки на озброєння американських літаків.

Тим часом Швеція виділяє Україні 12-ий пакет військової допомоги на майже 250 млн крон. Передбачено тренування українських пілотів та пов'язане з ними навчання авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen.