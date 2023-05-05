Очільник Інститут національної пам’яті Польщі закликав покласти край радянський пропаганді про "визволення" у 1945 році та "визволителів", які були убивцями, дітовбивцями і ґвалтівниками.

У місті Глубчице на півдні Польщі знесли пам’ятник "подяка червоній армії”. Він був встановлений після завершення Другої світової війни.

Про це повідомляє Інститут національної пам’яті Польщі.

Керівник Інституту Кароль Навроцький повідомив, що 1945 рік у Польщі був не зіткненням між добром і злом, а злом і злом – це було зіткнення між німецькими націонал-соціалістами та радянськими комуністами. Він наголосив, що з 1939 року гітлерівська Німеччина та Радянський Союз хотіли знищити Польщу та Центральну Європу.

За його словами, такий об'єкт пропаганди не може стояти на території вільної, незалежної і демократичної Польщі, тому що це не пам'ятник, а об'єкт.

Він пояснив, що пам'ятник повинен мати історичну, наукову або естетичну цінність. Даний об’єкт не є історичним, оскільки йдеться про події, яких не було, оскільки Польща у 1945 році фактично була не звільнена, а поневолена радянською владою.

Навродський закликав покласти край радянський пропаганді про "визволення" в 1945 році та "визволителів", які були убивцями, дітовбивцями і ґвалтівниками.

Зазначимо, у Польщі послідовно демонтують пам’ятники, пов’язані з радянською окупацією. Зокрема, 25 серпня 2022 року в польському місті Бжег в Опольському воєводстві демонтували пам'ятник радянським солдатам.

Нагадаємо, торік в Україні демонтували 145 пов’язаних з російською пропагандою пам’ятників. Найбільше було демонтовано пам’ятників Пушкіну.

Також нагадаємо, 9 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну. А 8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.