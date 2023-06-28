Харківський академічний драматичний театр позбувся Пушкіна у назві, - Ткаченко

Триває позбавлення назв українських культурних закладів від імені Пушкіна.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
“Антипушкін” в дії”, - написав Ткаченко.
Як він уточнив, йдеться про те, що Харківський академічний драматичний театр позбувся Пушкіна у назві.
Нагадаємо, у грудні минулого року харківські діячі культури звернулись до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просять посприяти перейменуванню Харківського академічного російського драматичного театру імені О. С. Пушкіна. А саме - прибрати з його назви ім'я російського поета та згадку про державу-агресора.
Раніше повідомлялось, що за рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.