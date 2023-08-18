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Новий підручник з історії Росії описує Україну як ультратерористичну державу, − міноборони Британії

Ціль Росії − створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах.

Новий підручник з історії Росії описує Україну як ультратерористичну державу, − міноборони Британії
Фото: Національна поліція

Ціль Росії − створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах, щоб підірвати українську національну ідентичність.

На цьому підкреслюють у Міністерстві оборони Великої Британії.

15 серпня перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко вирушив до Донецька на окупованому Росією сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію до російської системи освіти.

У Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівку із Росії про запровадження нових стандартів акредитації освітніх установ.

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Журналісти з Росії також працюють у ЗМІ в окупованих регіонах.

До 1 вересня школи окупованих областей України та всієї Російської Федерації отримають новий підручник з історії Росії. Книга вихваляє так звану спеціальну військову операцію та описує Україну як ультратерористичну державу.

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