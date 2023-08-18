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У Дніпрі агент російської розвідки діяв під прикриттям волонтерського фонду

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

У Дніпрі агент російської розвідки діяв під прикриттям волонтерського фонду
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) у Дніпрі.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Після затримання своїх спільників у січні 2023 року він "заліг на дно", але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань. Таким чином, це вже восьмий агент із агентурної мережі гру у Дніпрі, якого викрила СБУ. 

Фото: СБУ

Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи "під прикриттям", російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону.

Також зловмисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв’язки.

Фото: СБУ

Крім того, фігурант "втемну" використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Разом з цим, російський агент відслідковував відомості про наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру, а потім "зливав" агресору локації постраждалих об’єктів та масштаби руйнувань.

Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр.

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його листування з представником російського ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За клопотанням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, 15 років тюрми отримав житель Дніпра, який інформував росіян про позиції української ППО.

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