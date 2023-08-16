Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
ГоловнаСвіт

Колишній агент ФБР визнав себе винним у роботі на Дерипаску

Він вивчав біографію конкурента російського мільярдера.

Колишній агент ФБР визнав себе винним у роботі на Дерипаску
Фото: EPA/UPG

Колишній високопосадовець Федерального бюро розслідувань визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США та відмивання грошей, коли працював на російського мільярдера Олега Дерипаску.

Про це пише Bloomberg.

55-річний Чарльз МакГонігал був спеціальним агентом, який очолював відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку, де він займався викоріненням іноземних шпигунів і вів розслідування щодо російських олігархів, включно з Дерипаскою.

Після виходу на пенсію у 2018 році МакГонігал сказав, що пішов працювати на мільярдера, розкопуючи біографію конкурента Дерипаски, президента “Норільського нікелю” Володимира Потаніна. За це йому заплатили $17 500. Дерипаска переказав гроші з рахунку в російському АТ "Газпромбанк" через банк на Кіпрі на рахунок у Нью-Джерсі і далі МакГонігалу. Такі операції були спрямована на те, щоб приховати Дерипаску як джерело незаконних платежів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Я ніколи не збирався завдавати шкоди Сполученим Штатам, ФБР або моїм друзям і близьким”, − сказав МакГонігал в окружному судді США. 

Йому винесли вирок 14 грудня, і йому загрожує до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки додали до санкційного списку російських олігархів Петра Авена та Михайла Фрідмана.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies