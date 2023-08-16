Колишній агент ФБР визнав себе винним у роботі на Дерипаску

Колишній високопосадовець Федерального бюро розслідувань визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США та відмивання грошей, коли працював на російського мільярдера Олега Дерипаску.

Про це пише Bloomberg.

55-річний Чарльз МакГонігал був спеціальним агентом, який очолював відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку, де він займався викоріненням іноземних шпигунів і вів розслідування щодо російських олігархів, включно з Дерипаскою.

Після виходу на пенсію у 2018 році МакГонігал сказав, що пішов працювати на мільярдера, розкопуючи біографію конкурента Дерипаски, президента “Норільського нікелю” Володимира Потаніна. За це йому заплатили $17 500. Дерипаска переказав гроші з рахунку в російському АТ "Газпромбанк" через банк на Кіпрі на рахунок у Нью-Джерсі і далі МакГонігалу. Такі операції були спрямована на те, щоб приховати Дерипаску як джерело незаконних платежів.

“Я ніколи не збирався завдавати шкоди Сполученим Штатам, ФБР або моїм друзям і близьким”, − сказав МакГонігал в окружному судді США.

Йому винесли вирок 14 грудня, і йому загрожує до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки додали до санкційного списку російських олігархів Петра Авена та Михайла Фрідмана.