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Понад 14 млрд грн російських активів наразі заморозила Чехія

Чеські правоохоронні органи проводять активну роботу з моніторингу інформації щодо громадян Росії, які підпадають під санкції. 

Понад 14 млрд грн російських активів наразі заморозила Чехія

Чехія заморозила понад 14 млрд грн російських активів.

Про це на зустрічі з головою АРМА Оленою Думою повідомив посол Чехії в Україні Радек Матула, йдеться на сайті Агентства.

За його словами, чеські правоохоронні органи проводять активну роботу з моніторингу інформації щодо громадян Росії, які підпадають під санкції. 

Посол і очільниця АРМА обговорили плани та перспективи взаємної співпраці, зокрема, щодо взаємодії між Агентством та аналогічними відомствами Чеської Республіки у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Також Матула запевнив у підтримці Чехією України на шляху вступу до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

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Нагадаємо, Єврокомісія і Європейський центробанк сперечаються довкола використання заморожених росактивів для допомоги Україні. Тим часом послів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що усі заблоковані російські активи мають бути використані на компенсацію збитків, які заподіяна Україні війна. Партнери підштовхують Україну до різних підходів використання цих коштів, проте має бути створений єдиний міжнародний компенсаційний механізм.

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