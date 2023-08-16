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Блінкен закликав Конгрес США терміново виділити додаткові кошти для України

"Путін повинен чітко усвідомити марність продовження своєї агресії".

Блінкен закликав Конгрес США терміново виділити додаткові кошти для України
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України.

Про це Блінкен заявив під час брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24,1 мільярда доларів, щоб "продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які потерпають від наслідків російської війни".

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей закон про додаткове фінансування негайно", - зазначив держсекретар.

За його словами, Держдепартамент працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, які допоможуть Україні стримувати російську агресію і захищатися від неї.

"Україна повинна мати чітке уявлення про довготривалий характер нашої підтримки і підтримки багатьох інших країн, які нададуть Україні аналогічні зобов'язання. Президент РФ Путін повинен чітко усвідомити марність продовження своєї агресії", – додав Блінкен.

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.

На цьому тлі неурядова організація Defending Democracy Together, критично налаштована до Трампа, розпочала кампанію із закликом до республіканських законодавців продовжувати підтримку України. Водночас у Білому домі переконані, що двопартійна підтримка допомоги для України у Конгресі збережеться.

Нагадаємо, 14 серпня США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн.

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