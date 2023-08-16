РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
У Луцьку троє людей загинули від обстрілу росіян
У Луцьку троє людей загинули від обстрілу росіян
У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки
У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров

Також Гуров воював у Сирії.

В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Фото: Мурат Кумпілов

Пілот, який загинув в результаті падіння російського літака Л-39, воював проти України.

Про це повідомив глава Адигеї Мурат Кумпілов.

“Напередодні внаслідок авіаційної події під час навчальних польотів загинув начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров”, - написав Кумпілов.

Підписуйтесь на наш Google News

Російський чиновник уточнив, що Гуров багато років очолював одну з військових частин Майкопського гарнізону, а також був учасником військової операції у Сирії та війни проти України.

Нагадаємо, 14 серпня в Російській Федерації  в межах аеродрому в Краснодарському краї розбився навчальний літак Л-39.

Раніше у Калінінградській області РФ розбився літак Су-30. Екіпаж загинув. Винищувач рухнув у безлюдній місцевості, він летів без боєкомплекту. Причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.

Крім того, у липні російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море. Пілот по дорозі до лікарні помер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies