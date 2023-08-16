В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров

Також Гуров воював у Сирії.

Пілот, який загинув в результаті падіння російського літака Л-39, воював проти України.

Про це повідомив глава Адигеї Мурат Кумпілов.

“Напередодні внаслідок авіаційної події під час навчальних польотів загинув начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров”, - написав Кумпілов.

Російський чиновник уточнив, що Гуров багато років очолював одну з військових частин Майкопського гарнізону, а також був учасником військової операції у Сирії та війни проти України.

Нагадаємо, 14 серпня в Російській Федерації в межах аеродрому в Краснодарському краї розбився навчальний літак Л-39.

Раніше у Калінінградській області РФ розбився літак Су-30. Екіпаж загинув. Винищувач рухнув у безлюдній місцевості, він летів без боєкомплекту. Причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.

Крім того, у липні російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море. Пілот по дорозі до лікарні помер.