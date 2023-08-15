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Правоохоронці підозрюють мешканця Балаклії у роботі на окупантів

Чоловік обслуговував комп’ютерну техніку окупантів.

Правоохоронці підозрюють мешканця Балаклії у роботі на окупантів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції повідомили мешканцю міста Балаклія у Харківській області про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

31-річний чоловік у червні 2022 року під час тимчасової окупації уклав трудовий договір з незаконно створеною адміністрацією. Він обійняв посаду “спеціаліста експлуатації відділу ЖКГ”. 

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Підозрюваний займався підключенням та обслуговуванням офісної техніки, а також перевіряв технічний стан та налаштував комп’ютери у адміністрації окупантів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 45-річної жінки за фактом колабораційної діяльності. Після вторгнення Росії на територію Куп’янська місцева мешканка вирішила будувати кар’єру при окупантах, за добровільної згоди підозрюваної її було призначено на посаду “и. о. начальника управления финансов Временной гражданской администрации Купянского района”. 

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