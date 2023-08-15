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Укрзалізниця продовжує курсування “гірських шатлів”

Ці поїзди курсуватимуть зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова.

Укрзалізниця продовжує курсування “гірських шатлів”
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

На період піку пасажирських перевезень Укрзалізниця продовжує курсування “гірських шатлів” зі Львова.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Гірські шатли” курсуватимуть зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова.

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Зокрема, поїзд №815/816 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова з 21 по 30 серпня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15. З Рахова цей поїзд відправлятиметься з 22 по 31 серпня о 04:18 і прибуватиме до Львова о 10:10. 

Цим поїздом дістатись до гір з пересадкою можуть пасажири поїздів №743 та №191 Київ — Львів, №79 Дніпро — Львів, №21 Харків — Львів, №111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів та інших. Також в зворотному напрямку можна пересісти на рейси №86 Львів — Запоріжжя та №706 Перемишль — Київ. 

Як раніше повідомлялось, Укрзалізниця для задоволення попиту пасажирів призначає додаткові поїзди на окремі дати в сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.

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