Головне за ніч та ранок. Вівторок, 15 серпня

Уночі 15 серпня росіяни знову атакували ракетами різні регіони України.

У Луцьку сталось влучання по одному з промислових підприємств.

"Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні. Співчуваємо рідним та близьким.Більше інформації згодом", - повідомив керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, інформації про загиблих не надходило.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

Згодом мер міста Андрій Садовий повідомив подробиці нічного обстрілу. "На щастя, без жертв. На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає", - сказав він.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу.

"О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо 1 постраждалий. Чекайте офіційну інформацію. Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність!", - написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російський обстріл також пошкодив спортивний комплекс.

У Смілі (Черкаська область) ворожа ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медичній установі.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста без води.

В Івано-Франківській області уламки ракети впали на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

"Близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 серпня - в нашій новині.

Українські війська просуваються у напрямку Урожайного на південному фронті, заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

“У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, − сказав він.

За словами Ковальова, Сили оборони наступають південніше міста Бахмут.

Генштаб також інформує, що втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 540 окупантів.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Вчора ввечері окупанти обстріляли Краматорськ, розпочато розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення жінки.

За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300. Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались харчові продукти. На площі 2400 м кв виникла пожежа.

Унаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальник. Стан іншого чоловіка наразі невідомий. Окрім того, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірниця підприємства. Її з легкими тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!