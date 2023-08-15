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У Дніпрі окупанти пошкодили спорткомплекс

У цьому комплексі займалися діти.

У Дніпрі окупанти пошкодили спорткомплекс
Фото: Сергій Лисак

У Дніпрі російський обстріл пошкодив спортивний комплекс.

Про це у Телеграмі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.

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