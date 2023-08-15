У Дніпрі російський обстріл пошкодив спортивний комплекс.
Про це у Телеграмі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна", - йдеться у повідомленні.
Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.
У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.