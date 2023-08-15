У цьому комплексі займалися діти.

У Дніпрі російський обстріл пошкодив спортивний комплекс.

Про це у Телеграмі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.