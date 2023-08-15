У Дніпрі двоє поранених внаслідок удару росіян

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств.

Про це у Телеграмі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 постраждалий. Чекайте офіційну інформацію. Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність!", - написав він.

За словами Лисака, 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.

Під час ранкової масованої атаки захисники з Повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555.

Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу. У Ставчанах, за даними ОВА, пошкоджені 10 будинків.