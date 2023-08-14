Росіяни обстріляли Харківщину, дві людини поранені

Російські окупаційні війська обстріляли с. Бугаївка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Пошкоджений житловий будинок та господарча споруда. Травми отримали 62-річна жінка та 14-річна дитина”, - повідомили в поліції.
Постраждалих відвезли до лікарні у Харкові з осколковими пораненнями.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли село Подоли та селище Козача Лопань у Харківській області. В результаті ворожого обстрілу селища Козача Лопань загинув 50-річний мирний житель. Ще четверо людей отримали поранення.