Росіяни обстріляли Харківщину, дві людини поранені

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Російські окупаційні війська обстріляли с. Бугаївка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Пошкоджений житловий будинок та господарча споруда. Травми отримали 62-річна жінка та 14-річна дитина”, - повідомили в поліції.

Постраждалих відвезли до лікарні у Харкові з осколковими пораненнями.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли село Подоли та селище Козача Лопань у Харківській області. В результаті ворожого обстрілу селища Козача Лопань загинув 50-річний мирний житель. Ще четверо людей отримали поранення.