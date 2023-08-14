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Росіяни обстріляли Харківщину, дві людини поранені

Серед поранених - одна дитина.

Росіяни обстріляли Харківщину, дві людини поранені
Ілюстративне фото

Російські окупаційні війська обстріляли с. Бугаївка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Пошкоджений житловий будинок та господарча споруда. Травми отримали 62-річна жінка та 14-річна дитина”, - повідомили в поліції.

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Постраждалих відвезли до лікарні у Харкові з осколковими пораненнями.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли село Подоли та селище Козача Лопань у Харківській області. В результаті ворожого обстрілу селища Козача Лопань загинув 50-річний мирний житель. Ще четверо людей отримали поранення.

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