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Повітряні сили збили 16 російських ракет

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет.

Повітряні сили збили 16 російських ракет
Фото: missilethreat.csis.org

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування", - йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

  • 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
  • 4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

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Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу. У Ставчанах, за даними ОВА, пошкоджені 10 будинків.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.

У Луцьку троє людей загинули від обстрілу росіян.

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