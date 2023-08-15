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ЗСУ за минулу добу знищили 540 окупантів

Загальна кількість втрат становить 254 920 військових. 

ЗСУ за минулу добу знищили 540 окупантів
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

Втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 540 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків - 4313 (+7) од;
  • бойових броньованих машин - 8370 (+16) од;
  • артилерійських систем - 5128 (+29) од;
  • РСЗВ - 714 од.;
  • pасоби ППО - 482 (+3) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 314 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4242 (+29);
  • крилаті ракети - 1387 (+8) од;
  • кораблі/катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7584 (+22) од.;
  • спеціальна техніка - 769 (+3).

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За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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