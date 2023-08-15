ЗСУ за минулу добу знищили 540 окупантів

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Втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 540 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;

танків - 4313 (+7) од;

бойових броньованих машин - 8370 (+16) од;

артилерійських систем - 5128 (+29) од;

РСЗВ - 714 од.;

pасоби ППО - 482 (+3) од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 314 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4242 (+29);

крилаті ракети - 1387 (+8) од;

кораблі/катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7584 (+22) од.;

спеціальна техніка - 769 (+3).

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.