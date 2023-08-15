ЗСУ за минулу добу знищили 540 окупантів

Втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 540 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;
- танків - 4313 (+7) од;
- бойових броньованих машин - 8370 (+16) од;
- артилерійських систем - 5128 (+29) од;
- РСЗВ - 714 од.;
- pасоби ППО - 482 (+3) од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 314 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4242 (+29);
- крилаті ракети - 1387 (+8) од;
- кораблі/катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7584 (+22) од.;
- спеціальна техніка - 769 (+3).
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.