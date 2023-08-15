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Чеченці грають важливу ролю у боях у регіоні Оріхова, − британська розвідка

Лідер Чечні Кадиров активно просуває ролі своїх підрозділів.

Чеченці грають важливу ролю у боях у регіоні Оріхова, − британська розвідка
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Чеченський лідер Рамзан Кадиров визнав участь чеченського батальйону “Схід Ахмат” у  жорстких боях на Оріхівській ділянці фронту у Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Коментарі Кадирова підкреслюють, що один з провідних чеченських підрозділів досі грає важливу роль у цьому ключовому регіоні. 

“Схід” офіційно підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі селища Роботине.

Британці додають, що чеченські сили є відносно невеликим, але помітним компонентом російських сил в Україні. 

“Кадиров, мабуть, активно просуває ролі своїх підрозділів, частково, аби зміцнити свою репутацію прибічника Путіна”, − йдеться у повідомленні міноборони.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що кадирівські підрозділи "Ахмат" здійснюють штурми у районі Мар’їнки на Донеччині.

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