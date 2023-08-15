Головне за день. Вівторок, 15 серпня

23 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Зеленський на Запоріжжі. Яким запам’ятається 538-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті відбулись 23 бойові зіткнення.

Упродовж доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два артилерійські засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт росіян.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 серпня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Запорізьку область. Він поспілкувався з бригадами, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Зазначається, що глава держави зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях восьми бригад.

"Президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вчора Зеленський відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи "Адам" оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Зранку 15 серпня російські військові обстріляли населені пункти у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.

Згідно з повідомленням Донецької обласної прокуратури, близько 08:30 окупанти атакували село Північне із застосуванням авіабомб ФАБ-250. Внаслідок атаки зазнали поранень двоє місцевих мешканців – 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка.

Через кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у місті Сіверську та селищі Ямполі. Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження три жінки.

Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду.

В МЗС України відреагували на заяву керівника апарату генсека НАТО про вступ України до Альянсу в обмін на відмову від частини територій. За словами речника відомства Олега Ніколенка, такі розмови є неприйнятними.

Він нагадав, що "завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують".

"Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", – зазначив речник МЗС.

Ніколенко додав, що Україна налаштована на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

Окупанти планують провокацію на Курській АЕС й готують евакуацію місцевого населення.

Про це свідчать документи, які потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

За даними підпілля, в Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Місцева влада отримала завдання створити транспортний реєстр.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей.

“Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

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