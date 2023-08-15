НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру.

Позиція НАТО стосовно суверенітету і територіальної цілісності України чітка та не змінилася.

Про це офіційний представник НАТО повідомив у коментарі Суспільному.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, й ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру", - наголосив представник НАТО.

Він зазначив, що Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру.

Водночас, за словами посадовця, очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться.

Нагадаємо, керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.

Після цього в МЗС України відреагували на заяву керівника апарату генсека НАТО, і наголосили, що такі розмови є неприйнятними.