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Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира залиши під вартою до 9 вересня

Тандир просив домашній арешт, але суд став на бік обвинувачення.

Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира залиши під вартою до 9 вересня
Фото: Грунт

Суддю Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, залишили під вартою до 9 вересня.

Про це повідомляє кореспондентка видання “Бабель”. 

Тандир просив домашній арешт, а прокурор — тримання під вартою щонайменше ще на 23 дні. Суд став на бік обвинувачення.

 

До цього адвокат дружини збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка віддав гроші захиснику судді Олексія Тандира. Анна Бондаренко напередодні розповіла "Бабелю", що отримала на картку 18 тисяч гривень від родини Тандира. Адвокат судді Олег Юрченко гроші брати відмовився. 

 

Нагадаємо, на початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.

Трагедія сталася у Києві в ніч на 26 травня. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Голова Макарівського райсуду намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.

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