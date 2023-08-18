Росіяни вимагають від мешканців окупаційних територій встановлювати шпигунський месенджер

На окупованих територіях України росіяни вимагають від всіх вчителів, школярів та їхні батьків встановити месенджер “Сфєрум”, розроблений ФСБ для контролю над власним населенням.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

Офіційно “Сфєрум” є месенджером, який просуває міністерство просвіти країни-терориста. Нібито саме в ньому мають вести спілкування вчителі з учнями та батьками.

Проте цей софт розроблений дотичними до ФСБ структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника.

Мешканцям ТОТ рекомендують встановлювати цей софт лише на окремий телефон, який не є основним, або ігнорувати інсталяцію шкідливого додатка.

Нагадаємо, російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.