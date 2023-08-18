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Росіяни вимагають від мешканців окупаційних територій встановлювати шпигунський месенджер

Софт розроблений дотичними до ФСБ структурами.

Росіяни вимагають від мешканців окупаційних територій встановлювати шпигунський месенджер
Фото: pixabay

На окупованих територіях України росіяни вимагають від всіх вчителів, школярів та їхні батьків встановити месенджер “Сфєрум”, розроблений ФСБ для контролю над власним населенням.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

Офіційно “Сфєрум” є месенджером, який просуває міністерство просвіти країни-терориста. Нібито саме в ньому мають вести спілкування вчителі з учнями та батьками. 

Проте цей софт розроблений дотичними до ФСБ структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника. 

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Мешканцям ТОТ рекомендують встановлювати цей софт лише на окремий телефон, який не є основним, або ігнорувати інсталяцію шкідливого додатка.

Нагадаємо, російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.

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