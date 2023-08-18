Послугу ​"єЧерга" для автобусів тестуватимуть у семи пунктах пропуску

За три тижні тестування у Волинській області кордон за записом перетнуло близько тисячі автобусів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшує перелік пунктів пропуску для тестування послуги "єЧерга" для автобусів. Йдеться про ще п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"За три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів. У той же час етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший", – пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Окрім пунктів пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин", тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

Краківець – Корчова (Львівська область)

Шегині – Медика (Львівська область)

Порубне – Сірет (Чернівецька область)

Мамалига – Крива (Чернівецька область)

Чоп – Захонь (Закарпатська область).

У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській – з 23 серпня.

Щоб перетнути кордон дані водія та автобуса мають бути внесені в систему "єЧерга". Для цього треба зареєструватись на сайті "єЧерга" та обрати потрібний прикордонний перехід. Реєстрація буде доступна за день до старту руху, тобто 20 серпня для пунктів пропуску із Львівської та Чернівецької областей та 22 серпня для Закарпатської області. Йдеться як і про регулярні автобусні маршрути, так і нерегулярні.

З моменту запуску проєкту в грудні минулого року за допомогою "єЧерги" кордон перетнуло майже 340 тисяч тисяч вантажівок та зареєструвалось понад 60 тисяч водіїв.

Нагадаємо, 28 липня Кабінет міністрів затвердив постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові авто, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення.