Рух ЧЕСНО: найменше поправку про відкриття декларацій підтримали "Батьківщина" і "Відновлення України"

Поправку про відкриття реєстру декларацій найбільше підтримали фракції "Голос" та "Євросолідарність", а найменше – "Батьківщина" та група "Відновлення України".

Загалом ця поправка набрала всього 199 голосів із 226 необхідних. Про це пише Рух ЧЕСНО.

Фото: chesno.org

"Деякі Слуги народу писали публічно про свою позицію, що вони підтримують цю правку щодо невідкладного відкриття реєстру. Але насправді фракція СН пішла у вільне голосування і голосів забракло”, – зазначила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Також нардепи провалили поправку №10 представників “Європейської солідарності” про декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених президента – за неї набралося лише 185 голосів.

Загалом законопроєкт №9534 про відновлення декларування, який був одним із ключових вимог міжнародних партнерів, ухвалили 349 голосами. Декларації залишаться закритими ще на рік, але посадовці, які захочуть їх відкрити, зможуть це зробити.

Крім того, вони повинні подати декларації не лише за 2023, а і за 2021 та 2022 роки. Військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після закінчення воєнного стану або демобілізації.

Громадськість закликає президента не підписувати законопроєкт в ухваленому вигляді, оскільки декларації фактично залишаться закритими. Також народним депутатам по факту можна буде приховати оренду житла за державні кошти.