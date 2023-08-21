Головне за день. Понеділок, 21 серпня

Наслідки ворожого удару по центру Чернігова, понад 20 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, Зеленські в Данії. Яким запам’ятається 544-й день повномасштабної війни.

Під час повітряної тривоги у Чернігівській області сьогодні увечері російський безпілотник влучив у ціль, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“На жаль, є влучання “шахеда” в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади”, - написав Чаус.

Унаслідок ракетного удару росіян по драмтеатру в центрі Чернігова постраждала 181 людина, з яких семеро загинуло.

За даними начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, 41 людина перебуває в лікарні, серед них чотири в тяжкому стані. Внаслідок ракетного удару постраждало 10 адміністративних будівель та 53 житлові будинки. У житлових будинках постраждало 398 квартир: там зруйновані вікна, двері, стелі.

Зруйновано приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель. Відновлення покрівель у пріоритеті через наближення осені та сезону дощів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Росіяни завдали двох ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири ворожі пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нині російські окупанти обстріляли Софіївку на Херсонщині. Є двоє поранених. Також ворог із безпілотника вдарив по Золотій Балці на Херсонщині. Вибухівку скинули на жителя, він перебуває в лікарні.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 серпня – в нашій новині.

На російському аеродромі "Шайковка" у Калузькій області унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", – сказав він.

За словами Юсова, це зробили люди, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Данії зустрівся із королевою Маргрете II та членами королівської родини.

"Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато значать для нас. Цінуємо особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні", - зазначив президент.

Він висловив подяку данському народу, уряду та парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

Під час аудієнції у королеви була присутня також перша леді України Олена Зеленська.

Сьогодні Зеленський виступив у парламенті Данії, де його зустріли гучними оплесками. Він подякував за надані Данією протикорабельні ракети "Гарпун", а також за іншу військову бронетехніку і дрони.

Після Данії Володимир Зеленський вирушив до Греції.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!