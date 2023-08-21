На Черкащині викрили групу осіб, які вимагали хабар за відстрочку від військової служби, - Нацполіція

Поліцейські викрили у Черкаській області групу, до якої входили службові особи районного військкомату, працівник лікарні та ще один місцевий мешканець. Вони хабар за відстрочку від військової служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Члени групи вимагали гроші за підготовку документів для відстрочки від військової служби. Довідки давали можливість відтермінувати призов на максимально можливий термін. Вартість підготовки документів становила 3 тис. доларів.

Поліцейські затримали представника медзакладу під час передачі 1 тис. доларів 16 серпня, а раніше було задокументовано факт отримання фігурантом ще 2 тис. доларів.

Під час обшуків в районному військкоматі, місцях проживання та у транспортних засобах членів групи вилучили гривні та іноземну валюту на загальну суму понад 2,5 млн гривень, документи та “чорнові” записи.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, його відправили під варту.

Крім того, 18 серпня підозру повідомили службовій особі районного ТЦК та цивільній особі. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні громадянка Польщі намагалась незаконно вивезти за кордон свого 32-річного хлопця, накривши його ковдрою.