Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”
В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

Український ударний дрон Vampire уразив ворожий склад і техніку на Бахмутському напрямку

Росіяни спробували посадити дрон, задіявши РЕБ, але це їм не вдалося.

Український ударний дрон Vampire уразив ворожий склад і техніку на Бахмутському напрямку
Фото: dev.ua

Український ударний дрон Vampire уразив ворожий склад і бойову броньовану машину на Бахмутському напрямку

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, бойове завдання виконав підрозділ CODE 9.2. 

"Під час місії росіяни намагалися посадити «пташку» завдяки РЕБу. Але дрон ефективно відпрацював та повернувся додому", - розповів міністр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, днями на фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва. Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів.

Крім того, упродовж трьох днів українці задонатили 235 млн гривень на 10 000 дронів-камікадзе. Гроші на безпілотники збирали UNITED24, "Повернись живим" і monobank.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies