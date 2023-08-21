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Росіяни готують у Криму нову хвилю мобілізації, - кримські партизани

В планах у окупантів мобілізувати до 30 тис. осіб. 

Росіяни готують у Криму нову хвилю мобілізації, - кримські партизани
Фото: Крымская солидарность

Російська окупаційна адміністрація готує нову хвилю мобілізації у Криму.

Про це повідомив кримський партизанський рух “Атеш”.

“Наш агент із Севастопольського військкомату повідомляє, що рашисти на всю проводять наради та інструктажі. Повістки будуть роздавати в супроводі співробітників поліції або Росгвардії”, - розповіли партизани. 

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Під час мобілізації особлива увага приділятиметься “уклоністам”.

Уточнюється, що в планах у окупантів мобілізувати до 30 тис. осіб. Також росіяни  планують призвати до 10 тис. строковиків.

Мешканців Криму закликають по можливості уникати людних місць, блокпостів та інших локацій, де найімовірніше видаватимуть повістки.

Як раніше повідомлялось, співробітники ФСБ провели інструктаж персоналу в адміністрації “Кримської залізниці”. Представники російської спецслужби закликали співробітників підприємства до підвищення пильності щодо виявлення проукраїнських настроїв та висловлювань.

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