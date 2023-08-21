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Окупанти атакували житловий будинок у Бериславі, є потерпілий

Чоловіка завезли до лікарні.

Окупанти атакували житловий будинок у Бериславі, є потерпілий
Фото: United24

Російські загарбники атакували житловий будинок у Бериславі

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У своїй оселі внаслідок атаки окупантів поранення отримав 48-річний житель. Його доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, нині росіяни неодноразово атакували населені пункти Херсонщини, через що були поранені жителі. Так, ворог накрив вогнем Софіївку, внаслідок чого постраждали двоє людей - 79-річна жінка та 60-річний чоловік.

Крім того, окупанти скинули вибухівку з дрона на одного з жителів Золотої Балки. Чоловік отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.

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