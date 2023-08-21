Окупанти атакували житловий будинок у Бериславі, є потерпілий

Російські загарбники атакували житловий будинок у Бериславі.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У своїй оселі внаслідок атаки окупантів поранення отримав 48-річний житель. Його доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, нині росіяни неодноразово атакували населені пункти Херсонщини, через що були поранені жителі. Так, ворог накрив вогнем Софіївку, внаслідок чого постраждали двоє людей - 79-річна жінка та 60-річний чоловік.

Крім того, окупанти скинули вибухівку з дрона на одного з жителів Золотої Балки. Чоловік отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.