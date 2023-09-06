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Міністр оборони Румунії визнав, що частини російського безпілотника впали на румунській території

Йдеться про російських безпілотник, який летів на український порт на річці Дунай, по якій проходить кордон між двома країнами.

Міністр оборони Румунії визнав, що частини російського безпілотника впали на румунській території
Анхель Тілвар
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар (Angel Tilvar) визнав, що частини російського безпілотника впали на румунську територію, повідомляє CNN.

Раніше цього тижня міністерство оборони спростувало повідомлення про те, що частини російського безпілотника впали на румунську сторону Дунаю.

Зазначається, що дунайські порти України зазнали важких і тривалих російських бомбардувань останніми тижнями, оскільки Москва націлилася на українські зернові склади та інфраструктуру після того, як у липні вийшла із чорноморської зернової угоди.

Багато ударів було нанесено прямо біля кордону з Румунією, членом НАТО. Міністерство оборони Румунії засудило напад на початку цього тижня «найрішучішим чином», назвавши його «невиправданим і таким, що глибоко суперечить нормам міжнародного гуманітарного права».

Нагадаємо, вчора президент Румунії заперечив, що на територію його держави впали уламки російських "шахедів". Клаус Йоганніс наголосив, що він точно знає, хто, коли і що має робити, якщо щось впаде на територію НАТО. 

Тим часом Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння "Шахедів" на території Румунії. 

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