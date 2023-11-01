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У Білій Церкві знайшли унікальний скарб золотих прикрас

Скарб складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г, а також перламутрового бісеру.

У Білій Церкві знайшли унікальний скарб золотих прикрас
Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

В ході робіт на території давнього міста у Білій Церкві Київської області виявили низку об’єктів давньоруського та козацького часів. Також археологи знайшли велику кількість яскравих та різноманітних артефактів.

Про це повідомила пресслужба Інституту археології НАН України.

“Але справжньою науковою сенсацією став унікальний скарб золотих прикрас, знайдений в культурних нашаруваннях 17-18 ст. і, скоріше за все, пов’язаний з буремними історичними подіями часів Гетьманщини”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що скарб складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г, а також перламутрового бісеру, які були сховані у невеличкий керамічний посудині.

Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

Фото: Пресслужба Інституту археології НАН України

В інституті археології наголосили, що скарб часів Гетьманщини - вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення.Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС на території заповідника “Хортиця” виявили нові археологічні знахідки на території, яка була під водами Дніпра.

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