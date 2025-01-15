Сьогодні на заході України збили 20 ворожих крилатих ракет

Сьогодні уночі на заході України збили 20 ракет різних типів та ударний ворожий безпілотник.
"Підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили 20 крилатих ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 1 ударний БпЛА типу "Shahed", – написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі.
Він нагадав, що зона відповідальності ПвК "Захід" – це не лише Львівщина. Це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.
- У ніч на 15 січня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 30 ракет та 47 дронів.
- У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури.
- В одному зі сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та 1 нездетоновану ракету.