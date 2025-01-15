Сьогодні на заході України збили 20 ворожих крилатих ракет

Сьогодні уночі на заході України збили 20 ракет різних типів та ударний ворожий безпілотник.

"Підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили 20 крилатих ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 1 ударний БпЛА типу "Shahed", – написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі.

Він нагадав, що зона відповідальності ПвК "Захід" – це не лише Львівщина. Це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.