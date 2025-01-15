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Сьогодні на заході України збили 20 ворожих крилатих ракет

Збили ракети Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 1 ударний БпЛА типу "Shahed".

Сьогодні на заході України збили 20 ворожих крилатих ракет
Фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Сьогодні уночі на заході України збили 20 ракет різних типів та ударний ворожий безпілотник.

"Підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили 20 крилатих ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 1 ударний БпЛА типу "Shahed", – написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі. 

Він нагадав, що зона відповідальності ПвК "Захід" – це не лише Львівщина. Це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

  • У ніч на 15 січня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 30 ракет та 47 дронів.
  • У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури.
  • В одному зі сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та 1 нездетоновану ракету. 
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