Порошенко з третьої спроби перетнув кордон, – УП

Нардеп говорив, що збирається взяти участь у засіданні Європейської народної партії в Роттердамі.

Пʼятий президент, лідер партії ”Європейська солідарність” Петро Порошенко 30 травня все ж таки перетнув кордон.

Йому та його супроводу дозволили виїхати до Польщі, пише УП із посиланням на співробітників правоохоронних органів.

Це було третьою спробою Порошенка за останні кілька днів перетнути кордон. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.

Сьогодні політик оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі.

Порошенко є підозрюваним у так званій вугільній справі, що стосується закупівлі вугілля державою у двох розташованих на тимчасово окупованій території підприємств. Йдеться про постачання 2014-2015 років. Порошенкові інкримінують державну зраду та фінансування тероризму, адже обидва підприємства перебувають під контролем окупантів. Сам політик вважає справу проти себе політичною.

У лютому, до повномасштабного вторгнення Росії, апеляційний суд підтвердив Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання з низкою обовʼязків.

У травні Віктор Медведчук, який також є підозрюваним у цій справі, дав нові свідчення проти Порошенка, і сказав, що той нібито є причетним не тільки до вугільної справи, а ще й до "трубної", яка стосується виведення з державної власності ділянки нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Адвокат Порошенка Ілля Новіков вважає, що Медведчук не сказав нічого, що можна підтвердити доказами. У пресслужбі партії "Євросолідарність" також заявили, що всі заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна "інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси".