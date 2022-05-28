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Олександр Корнієнко взяв участь у весняній сесії ПА НАТО-2022 у Вільнюсі

Серед питань для обговорення – війна в Україні, світова безпека у нових умовах, економіка, продовольча та кібербезпека.

Олександр Корнієнко взяв участь у весняній сесії ПА НАТО-2022 у Вільнюсі
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Керівництво Міжпарламентської ради Україна-НАТО та українська делегація розпочали роботу на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО 2022 у Вільносі.

Про це йдеться у Telegram-повідомленні Верховної Ради. 

Зазначається, що сесія мала відбутися в Києві. Проте після того, як Росія розгорнула повномасштабну війну проти України, литовський Сейм запропонував організувати весняну сесію у Вільнюсі. 

"Щиро вдячні Литві за цей дружній крок у важкий для нашої країни час", – заявив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко. 

На сесії будуть обговорюватися питання: війна в Україні, світова безпека в нових умовах, економічні питання, продовольча і кібербезпека.

Раніше повідомлялося про те, що у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті ЄНП візьме участь Петро Порошенко. 

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