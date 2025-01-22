Мінкульт планує збудувати сховища для евакуйованих мистецьких творів

Міністерство культури та стратегічних комунікацій у співпраці з урядом слануюють створити сховища для збереження культурних артефактів.
Про це міністр Микола Точицький розповів у проєкті "Карп'як на Суспільному", пише "УП. Культура".
Зокрема, Мінкульт планує створити сховища подвійного призначення. Там зможуть зберігатися як твори мистецтва та музейні експонати, так і люди.
Вже затвердили створення двох таких споруд. За словами Точицького, невдовзі має розпочатися будівництво.
Розташування даних сховищ не розголошують з міркувань безпеки.
Також це питання розглядатимуть на "Культурному Рамштайні" з міністрами інших країн, в Україні подібних депозитаріїв критично бракує. Переговори з іноземними партнерами ведуться щодо експонування евакуйованих артефактів.
- У серпні 2024 року Мінкульт спільно із японським агентством JICA обговорювали приведення у відповідність до технічних вимог сховищ для культурних цінностей у музеях.