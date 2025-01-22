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Мінкульт планує збудувати сховища для евакуйованих мистецьких творів

Відповідне питання також повинні розглянути на "Культурному Рамштайні".

Мінкульт планує збудувати сховища для евакуйованих мистецьких творів
Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький
Фото: МЗС України

Міністерство культури та стратегічних комунікацій у співпраці з урядом слануюють створити сховища для збереження культурних артефактів. 

Про це міністр Микола Точицький розповів у проєкті "Карп'як на Суспільному", пише "УП. Культура".

Зокрема, Мінкульт планує створити сховища подвійного призначення. Там зможуть зберігатися як твори мистецтва та музейні експонати, так і люди. 

Вже затвердили створення двох таких споруд. За словами Точицького, невдовзі має розпочатися будівництво.

Розташування даних сховищ не розголошують з міркувань безпеки.

Також це питання розглядатимуть на "Культурному Рамштайні" з міністрами інших країн, в Україні подібних депозитаріїв критично бракує. Переговори з іноземними партнерами ведуться щодо експонування евакуйованих артефактів.

  • У серпні 2024 року Мінкульт спільно із японським агентством JICA обговорювали приведення у відповідність до технічних вимог сховищ для культурних цінностей у музеях.
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