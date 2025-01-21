Фільм Катерини Горностай "Стрічка часу" увійшов до основного конкурсу Берлінале

Фото: esfuf.eu Кадр з фільму Катерини Горностай "Стрічка часу"

Документальний повнометражний фільм Катерини Горностай "Стрічка часу" (Timestamp) увійшов до основного конкурсу кінофестивалю Берлінале. Фільм розповідає про навчальний рік під час війни та представляє мозаїку навчального процесу та побуту вчителів (переважно жінок) і дітей з різних куточків України, показує боротьбу за збереження відчуття нормальності для учнів, які ідуть вчитися у пошкоджен бомбами школи, на підземні станції метро або отримують освіту через Zoom.

Фільм зняли без залучення державного фінансування від України. Зокрема, він отримав фінансову підтримку від Фонду Європейської Солідарності (European Solidarity Fund for Ukrainian Films) на Каннському Кіноринку. На Берлінале він змагатиметься за перемогу ще з 18 стрічками з різних країн світу.

Стрічки основного конкурсу Берлінале 2025:

Ari (Fr-Bel), dir. Léonor Serraille

Blue Moon (US-Ire), dir. Richard Linklater

The Safe House (Switz-Luxe-Fr), dir. Lionel Baier

Dreams (Mex), dir. Michel Franco

Dreams (Sex Love) (Nor), dir. Dag Johan Haugerud

What Does that Nature Say to You (S Kor), dir. Hong Sangsoo

Hot Milk (UK), dir. Rebecca Lenkiewicz

If I Had Legs I’d Kick You (US), dir. Mary Bronstein

Kontinental ’25 (Rom), dir. Radu Jude

The Message (Arg-Sp), dir. Iván Fund

Mother’s Baby (Austria-Switz-Ger), dir. Johanna Moder

The Blue Trail (Bra-Mex-Chile-Neth), dir. Gabriel Mascaro

Reflection In A Dead Diamond (Bel-Lux-It-Fr), dir. Hélène Cattet, Bruno Forzani

Living The Land (China), dir. Huo Meng

Timestamp (Ukr-Lux-Neth-Fr), dir. Kateryna Gornostai

The Ice Tower (Fr-Ger), dir. Lucile Hadžihalilović

What Marielle Knows (Ger), dir. Frédéric Hambalek

Girls On Wire (China), dir. Vivian Qu

Yunan (Ger-Can-It-Palestine-Qat-Jor-Saudi), dir. Ameer Fakher Eldin

Також документальні стрічки українських режисерів та\або з українською копродукцією покажуть на Берлінале 2025 у програмах Forum та Forum Expanded. Це фільм Олексія Радинського “Спеціальна операція” (Special Operation, Україна-Литва), створений на базі зйомок камер відеоспостереження, які фіксували дії російських військ на території Чорнобильської АЕС; фільм Єви Нейман “Коли над морем спалахує блискавка” (When Lightning Flashes Over the Sea, Німеччина-Україна) про життя одеситів від час війни; фільм Віталія Манського “Час підльоту” (Time to the Target, Латвія-Чехія-Україна) про обряди скорботи воєнного часу на західній Україні.

Берлінале 2025 відбудеться 13-23 лютого, фестиваль відкриє спеціальний позаконкурсний показ стрічки Тома Тиквера “Світло” (The Light).