​У Таїланді набув чинності закон про легалізацію одностатевих шлюбів

Таїланд став третім в Азії, який визнав одностатеві шлюби після Тайваню в 2019 році і Непалу в 2023-му.

У Таїланді сьогодні, 23 січня, набув чинності закон про легалізацію одностатевих шлюбів - ця країна стала першою в Південно-Східній Азії, яка юридично визнала законність укладення таких союзів.

Про це повідомляє CNN.

Парламент Таїланду схвалив відповідний законопроєкт минулого року. У вересні 2024-го вийшов королівський указ про внесення змін до законодавства, який через 120 днів набув статусу закону.

З цієї нагоди сьогодні сотні одностатевих пар по всій країні одружились і узаконили свої стосунки.

"Цей закон про рівність шлюбів знаменує собою початок більшого усвідомлення тайським суспільством гендерної різноманітності та нашого сприяння всім, незалежно від сексуальної орієнтації, раси чи релігії. Це - наше підтвердження того, що кожен має право на рівні права та гідність", - зазначив прем’єр-міністр країни Петонгтарн Чинават у відеозверненні до учасників масової шлюбної церемонії.

Закон передбачає низку змін до статей Цивільного кодексу, які регулюють питання як укладення шлюбу, так і його розірвання. Відтепер одностатеві пари можуть реєструвати свої шлюби з повними юридичними, фінансовими та медичними правами, а також правами усиновлення та спадкування.