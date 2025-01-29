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Віцеканцлер Німеччини закликав ХДС не об'єднуватися з "Альтернативою для Німеччини" в питанні боротьби з мігрантами

Цієї п'ятниці проросійська AfD просувати посилення міграційних заходів, і ХДС може відступити від звички не об'єднуватися з цієї політичною силою. 

Віцеканцлер Німеччини закликав ХДС не об'єднуватися з "Альтернативою для Німеччини" в питанні боротьби з мігрантами
Фото: ЕРА/UPG

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав консервативного лідера опозиції Фрідріха Мерца не укладати міграційну угоду з ультраправою "Альтернативою для Німеччини", пише Politico. Габек у відеозверненні, опублікованому в Instagram, назва це поворотним моментом у німецькій політиці та попередив, що узгодження з AfD жорсткої міграційної політики "знищить Європу". 

Тема мігрантів актуалізувалася на тлі передвиборчих перегонів. 23 лютого Німеччина обиратиме новий парламент

Міграційне законодавство, підтримане AfD, запровадить суворіший прикордонний контроль, розширить федеральні депортаційні центри та дозволить безстрокове утримання шукачів притулку, яким відмовили. Проти цієї ініціативи виступили соціал-демократи (партія нинішнього канцлера Олафа Шольца) та "зелені" Роберта Габека. А от Християнсько-Демократичний Союз, який зараз перебуває в опозиції і шукає підтримки в інших партій, порушує давнє політичне табу на зближення з AfD. 

"Готовність ХДС прийняти законодавство за підтримки ультраправих сигналізує про ширші зміни в Європі, оскільки правоцентристські партії по всьому континенту стикаються з наростанням тиску, щоб прийняти більш жорстку позицію щодо міграції", – вважають у Politico. 

Габек, провідний діяч Партії зелених і її кандидат на посаду наступного канцлера Німеччини, запропонував альтернативу жорстким заходам AfD: план із восьми пунктів, зосереджений на суворішому дотриманні правил надання притулку в ЄС, ніж є зараз, і розширенні заходів безпеки.

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