У США вчора за один день арештували майже 1000 мігрантів

Імміграційна та митна служба США (ICE) учора арештувала 956 іноземців, а ще 554 затримали імміграційні служби, пишуть Fox News. Заходи проти нелегальних мігрантів вчора проводили на півдні країни. Польові офіси ICE повідомили про деяких арештованих, які вже мали звинувачення в порушенні законів.

Двоє заарештованих у Пуерто Ріко були резидентами Домінікани. Один з них мав звинувачення в домашньому насильстві, інший – у водінні в нетверезому стані.

Громадянина Нікарагуа арештували в окрузі Бровард на заході Флориди. Його звинувачували в нападі зі зброєю при обтяжувальних обставинах, в незаконному носінні прихованої зброї, використанні вогнепальної зброї в громадських місцях та водінні після позбавлення прав.

Фото: Immigration and Customs Enforcement-Fox News Затримання одного з іммігратів

"ICE захищає Америку, дотримуючись імміграційних законів США для збереження національної безпеки та громадської безпеки", – запевнили в польовому офісі Майямі.

З понеділка масові депортації нелегальних мігрантів відбуваються у Штатах щодня. За перший день арештували близько 400 людей.