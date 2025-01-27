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У США вчора за один день арештували майже 1000 мігрантів

Антиімміграційні заходи проводили на півдні. 

У США вчора за один день арештували майже 1000 мігрантів
затримання
Фото: Immigration and Customs Enforcement-Fox News

Імміграційна та митна служба США (ICE) учора арештувала 956 іноземців, а ще 554 затримали імміграційні служби, пишуть Fox News. Заходи проти нелегальних мігрантів вчора проводили на півдні країни. Польові офіси ICE повідомили про деяких арештованих, які вже мали звинувачення в порушенні законів. 

Двоє заарештованих у Пуерто Ріко були резидентами Домінікани. Один з них мав звинувачення в домашньому насильстві, інший – у водінні в нетверезому стані. 

Громадянина Нікарагуа арештували в окрузі Бровард на заході Флориди. Його звинувачували в нападі зі зброєю при обтяжувальних обставинах, в незаконному носінні прихованої зброї, використанні вогнепальної зброї в громадських місцях та водінні після позбавлення прав. 

Затримання одного з іммігратів
Фото: Immigration and Customs Enforcement-Fox News
Затримання одного з іммігратів

"ICE захищає Америку, дотримуючись імміграційних законів США для збереження національної безпеки та громадської безпеки", – запевнили в польовому офісі Майямі. 

З понеділка масові депортації нелегальних мігрантів відбуваються у Штатах щодня. За перший день арештували близько 400 людей. 

  • Минулого тижня США розпочали депортаційні рейси: групи нелегальних мігрантів відправляють до країн їх походження військовими бортами. Проти такого виду депортації виступила Колумбія, яка відмовилася приймати літаки. Однак після того, як Дональд Трамп пригрозив митом у 25 % на колумбійські товари, влада погодилася, але запропонувала для таких рейсів власний президентський літак. 
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