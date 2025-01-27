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The Independent: на інавгурації Трампа в Капітолії був Давид Арахамія

Співрозмовники журналістів звернули увагу, що український нардеп був одним з небагатьох іноземців, допущених безпосередньо до місця приведення до присяги. 

The Independent: на інавгурації Трампа в Капітолії був Давид Арахамія
Фото: EPA/UPG

За даними журналу The Independent, на інавгурації американського президента Дональда Трампа в Ротонді Капітолію був присутній голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія. Він був одним з небагатьох іноземних політиків, допущених безпосередньо до місця принесення присяги 47-им президентом Сполучених Штатів.

lb.ua звернувся з запитом про коментар до Давида Арахамії та очікує на відповідь. Джерела редакції на умовах анонімності повідомили, що очільник фракції СН дійсно відвідував інавгурацію Трампа. 

Співрозмовники журналістів The Independent вважають, що присутність представника України, та ще й одного з ключових союзників президента Володимира Зеленського, свідчить про помилковість припущень стосовно припинення американської допомоги українцям. 

За даними журналістів, Арахамія також відвідував вечірку Stars and Stripes & Union Jack у п'ятницю до інавгурації. Цей захід влаштували близькі до нової адміністрації Геррі Ганстер, Енді Вігмор та Аррон Бенкс. 

"Ті, хто непокояться через Україну, повинні звернути увагу на присутність Арахамії на інавгурації. Це дуже промовистий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити, щоб Україна мала хорошу угоду наприкінці цього процесу", – на умовах анонімності сказав один зі співрозмовників журналу. 

Ця людина припустила, що Зеленський розумів, що не може сам поїхати на інавгурацію, тому надіслав "номер два після нього".

  • Інавгурація Дональда Трампа відбулася 20 січня. Її провели не на відкритому повітрі, як зазвичай, а в Ротонді Капітолію – у зв'язку з холодною погодою. Зміна місця внесла корективи до кількості гостей, допущених безпосередньо на церемонію приведення нового президента до присяги.
  • Трамп вирішив запросити на свою інавгурацію закордонних лідерів, а не лише дипломатів, як це відбувається зазвичай. Присутніми в Ротонді Капітолію були аргентинський президент Хав'єр Мілей та італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні. 
  • Незабаром з візитом до України має приїхати спецпредставник США по Україні й Росії Кіт Келлог. За даними Wall Street Journal, Трамп доручив йому закінчити війну в Україні за 100 днів. 
  • Після вступу на посаду 47-ий президент зробив уже декілька заяв про війну в Україні. Він сказав, що Зеленський налаштований на переговори, а Росії пригрозив санкціями і тарифами на той випадок, якщо вона не захоче домовлятися. 
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