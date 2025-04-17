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Кислиця застеріг українських політиків від "помилок" у відносинах із США

Перший заступник голови МЗС запевнив, що діалог за Штатами ведеться.

Кислиця застеріг українських політиків від "помилок" у відносинах із США
Сергій Кислиця (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вважає, що Україна має розбудовувати взаємини із новою адміністрацією США, "уникаючи емоційних оцінок і стереотипів і поважаючи вибір американського народу".

Про це він заявив на форумі "Дипломатія спротиву і стійкості: як зберегти світовий порядок" відповідь на запитання, як Україні слід розмовляти із американським політикумом, передає Укрінформ.

"З повагою. Ми маємо поважати всіх і вся, тому що, незважаючи на весь хайп того, що відбувається в і навколо Сполучених Штатів, я як людина, яка прожила в США 11 років, хочу вас запевнити: Сполучені Штати залишаться одним з найважливіших каменів у фундаменті демократичного світу і західної цивілізації. Тому надзвичайно важливо підходити до всіх подій, які відбуваються за океаном, у спосіб, позбавлений емоційного навантаження, які б емоції нас не опанували. І дуже важливо не наробити помилок", - сказав Кислиця.

У цьому контексті він зауважив, що якщо хтось рахує дні до наступної інавгурації (президента США, - ред.) - "а їх залишилося 1374", то їм "слід усвідомити, що це - довше, ніж триває повномасштабна агресія Росії, а по-друге, що президента Дональда Трампа обрав американський народ".

"Ми маємо з повагою ставитися до американців та їхнього вибору, маємо виносити уроки з того, що дивилися на США, не знаючи, що таке США, і застосовували дуже багато шаблонів, стереотипів", - зазначив перший заступник міністра.

Кислиця акцентував, що українці, а також європейці повинні "подорослішати", а Європа, окрім того, має позбутися гедоністичного підходу до життя.

"Тому перш ніж повчати понад 300 млн американців, кого їм обирати, як їм жити і що говорити, ми маємо подивитися на себе, винести уроки, стати сильнішими разом з європейцями і нести відповідальність за своє теперішнє і майбутнє, в тому числі у сфері оборони, більшою мірою, ніж ми і європейці робили це до того", - зазначив Кислиця.

Коментуючи зміну тональності спілкування між Україною і США, він запевнив, що діалог за Штатами ведеться.

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