ЗМІ: Трамп не дав згоди на ізраїльський удар по ядерних об'єктах Ірану

Видання The New York Times повідомило про розробку Ізраїлем плану завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану, на заваді якому став президент США Дональд Трамп.

За інформацією журналістів, уряд Біньяміна Нетаньягу мав намір здійснити атаку у травні і сподівався на згоду Вашингтона. Метою ударів мало стати відтермінування розробки Тегераном ядерної зброї щонайменше на один рік.

Підтримка Сполучених Штатів мала ключове значення для втілення плану: армія США не лише повинна була допомогти Ізраїлю успішно уразити ядерні об'єкти Ірану, але й захистити свого союзника від ймовірного удару відплати.

Проте після тривалих дискусій між "яструбами" у Білому домі та прихильниками більш поміркованої зовнішньої політики Дональд Трамп вирішив відмовити Ізраїлю у підтримці воєнного вирішення ситуації. Про це президент розповів Нетаньягу під час візиту прем'єра до Овального кабінету.