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Литва дозволила рух на двох пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю лише на автомобілях

Це єдині два пункти пропуску на кордоні між цими країнами.

Литва дозволила рух на двох пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю лише на автомобілях
Ілюстративне фото
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Уряд Литви заборонив проїзд мотоциклів, мопедів або моторизованих велосипедів через КПП Медінінкай та Шальчінінкай на кордоні з Білоруссю. 

Про це повідомила пресслужба уряду Литви.

Враховуючи зростання загроз державній безпеці, що виникають через нелегальну міграцію, та зміну тактики дій білоруських розвідників та прикордонників на кордоні, пересування через ці пункти кордону з Білоруссю буде можливим лише на автомобілі.

З 1 березня 2024 року на цих КПП заборонили рух велосипедистів та пішоходів. Після цього було зафіксовано значне збільшення спроб перетину кордону на мотоциклах, мопедах та моторизованих велосипедах. 

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У першому кварталі 2024 року було зареєстровано 285 таких випадків, а за той самий період 2025 року було вже таких 6170 випадків.

Крім того, урядова постанова пропонує тимчасово обмежити пересування осіб через пункти пропуску на кордоні Шальчинінкай та Медінінкай, якщо буде встановлено, що білоруські посадовці використовують мігрантів. 

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